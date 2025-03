In porta confermato Martinez mentre in difesa tocca ancora a Pavard e Acerbi come braccetti, con De Vrij al centro. Dumfries e Bastoni sono i due esterni di centrocampo, mentre il tridente in mezzo al campo è composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, invece, c'è Arnautovic insieme a Lautaro.