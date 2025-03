Nesta: “Era importante fare una bella figura, ci avevo creduto. L’Inter…”

"Abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti bene seguendo il nostro piano partita. A tratti siamo stati troppo bassi, ma dipende anche dall'Inter. Sono comunque contento per i giocatori, era importante uscire dopo aver fatto una bella figura. Non sono queste le partite da vincere. Se non vinciamo le prossime, per noi diventa impossibile (la salvezza, ndr). Il ritorno a Monza lo vivo come una crescita, se sto a casa non cresco e forse ingrasso. E' un'occasione per migliorare. Stasera a dire il vero ci avevo creduto".