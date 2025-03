Arnautovic: "Questa è una vittoria che pesa, perché andare sotto 0-2 non era facile. Noi abbiamo fatto il nostro e i tifosi il loro. Ma non è ancora finita, il campionato è ancora lungo. Nel 2010 ero un tifoso come quelli della Curva Nord, ho giocato poco. Calhanoglu? E' importantissimo, non ho mai trovato un amico così in 20 anni di calcio. Se lui sta bene, la squadra sta bene".