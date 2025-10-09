L'ex difensore racconta l'estate del suo trasferimento dalla Lazio al Milan. E su San Siro: "La burocrazia ucciderà questo Paese"

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre - 15:34

L'ex difensore Alessandro Nesta è intervenuto all'interno del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli: "San Siro? L'hanno venduto a poco! Chi l'ha comprato ha fatto un affare! Sicuramente abbiamo bisogno di stadi nuovi perchè fanno schifo. Negli Stati Uniti zero problemi, non hanno burocrazia, i soldi ce li hanno e in un anno e mezzo fanno uno stadio e ne tirano su uno così da un miliardo: noi nel frattempo siamo ancora alle firme...".

"Inter e Milan hanno preso una decisione giustissima, il problema è la burocrazia. A Roma c'era un progetto sullo stadio della Lazio, alla presentazione del modellino io facevo la Primavera, ancora stanno ai modellini... In questo siamo troppo indietro, bisogna andare fuori dall'Italia per capire come dovrebbe funzionare il mondo. La burocrazia ucciderà questo Paese. San Siro è un simbolo, però bisogna andare avanti, se no andiamo a giocare al Colosseo".

"Prima di andare al Milan potevo andare all'Inter, ma dopo il 5 maggio l'Inter era sparita per me, magari poi hanno fatto altre scelte. Poi l'ultimo giorno di mercato capita al Milan. Io al Milan non volevo andare, per me l'Inter era la squadra che poi avrebbe vinto l'anno dopo, ero sicuro. Poi pure lì mi è andata bene, al primo anno vinciamo la Champions League, l'anno prima erano in Coppa Uefa... Mi va sempre bene, anche quando mi va male poi mi va bene. Certe cose devono succedere, io ci credo.

A Milano non volevo stare, i primi 6 mesi ho fatto schifo, mi mancava tutto. Noi romani abbiamo questo difetto, siamo un po' chiusi mentalmente, finchè non usciamo da Roma e dal raccordo anulare pensiamo sempre che Roma è Roma. Poi ho avuto la fortuna di vivere a Miami, ho giocato in India... Vado a Milano e per me Milano era schifo, poi sono stati i 10 anni più belli della mia vita: giocavo in Champions e poi il giorno dopo andavo in giro in bicicletta, via Magente, corso Vercelli... Mi dicevo: qui posso stare 20 anni, 30 anni, troppo bello".