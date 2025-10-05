Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha parlato della squadra di Allegri e della lotta per lo scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Nesta: “Scudetto? Inter ha struttura per il doppio impegno, fa meno fatica a vicnere in Europa”
news
Nesta: “Scudetto? Inter ha struttura per il doppio impegno, fa meno fatica a vicnere in Europa”
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha parlato della squadra di Allegri e della lotta per lo scudetto
Bello e pratico, il Milan può puntare allo scudetto?
«La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo».
Chi vede più attrezzato?
«L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA