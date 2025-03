Nel corso dell'intervista a Le Média Carré, André Onana ha toccato diversi argomenti. Uno riguarda la rivalità con Mike Maignan vissuta durante la sua stagione all'Inter. "Mike è un grande portiere, una persona molto buona. Quando arrivo all'Inter lui è il il 'capo' della città, aveva appena vinto lo scudetto. Arrivo all'Inter e Inzaghi mi dice che il titolare è Samir Handanovic. Io ho le palle gonfie così! Ho detto: "Merda, sono appena arrivato e sono il secondo portiere". Le prime dieci partite in tanti criticavano Inzaghi, l'ambiente era negativo. Arriva il giorno del derby e io sono in panchina, perdiamo la gara e Handanovic non ha fatto una prestazione super, ma Maignan ha fatto una gara grandiosa. I miei compagni di squadra hanno iniziato a spingere: "Dobbiamo fare giocare André".

"Fu proprio quella partita che cambiò tutto. Mike, indirettamente, mi ha fatto diventare il titolare. A Milano volevano vedere chi era il re. Da lì ho iniziato a giocare in Champions. Gioco in Supercoppa e vinciamo 3-0, in campionato, al ritorno, vinciamo 1-0. Due derby, due vittorie e soprattutto due clean sheet. Poi arriva la semifinale di Champions, la città era paralizzata, l'atmosfera era pazzesca. Noi avevamo maggiore pressione perché nella semifinale di Champions del 2003 passò il Milan. Mike e io siamo nel tunnel, ma nessuno sorride perché la posta in palio era altissima".