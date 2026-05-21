Conte destinato alla Nazionale?

"Faccio una serie di fotografie. La prima: sono stato lunedì scorso a Napoli dopo la sfida col Bologna, e in quella circostanza ho riscontrato quello che era avvenuto, lo sfilacciamento del rapporto tra Conte e il suo spogliatoio. Si è capito che si è esaurito il rapporto con i suoi, soprattutto dopo quanto accaduto con Spinazzola. Poi c'è la rottura quasi pubblica con lo staff medico per la questione infortuni. Cosa farà? Io per ora lo vedo molto più a casa per un anno ad aspettare qualche buona occasione.