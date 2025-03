Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, Lele Oriali ha parlato del suo rapporto con Conte e della lotta scudetto. "Ultime partite di campionato? Siamo pronti a tutto. L’obiettivo all’inizio della stagione era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale, fin qui mi sembra che non ci si possa lamentare. La squadra fino ad ora ha fatto molto bene e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La speranza è che i giocatori rientrino dalle loro rispettive nazionali in buone condizioni e senza nessun infortunio".