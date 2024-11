Inter-Napoli: esce meglio chi?

"Esce meglio il Napoli perché prende un punto su un campo difficile dopo la sveglia subita in casa con l'Atalanta. Il contraccolpo quindi non c'è stato. Devo dire che si è visto un bel Napoli, con una fase difensiva ben fatta. Non avevo dubbi che la preparasse bene Conte. L'Inter rimane la più forte, ma Lautaro e Thuram non sono in condizione e chi entra non è all'altezza ora".