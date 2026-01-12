FC Inter 1908
Orlando: “Inter, Thuram e Lautaro troppo isolati. Per lo Scudetto…”

Orlando: “Inter, Thuram e Lautaro troppo isolati. Per lo Scudetto…” - immagine 1
L'ex calciatore e opinionista è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà' e ha parlato all'indomani di Inter-Napoli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio.

Che impressioni ti ha lasciato il pareggio fra Inter e Napoli?

"Il Napoli mi ha impressionato. Partiva sfavorito, ma guardando la partita in alcuni momenti gli azzurri mi sembravano persino in superiorità. Anche l'Inter ha fatto bene in altri momenti, ma Thuram e Lautaro erano troppo isolati".

Orlando: “Inter, Thuram e Lautaro troppo isolati. Per lo Scudetto…”- immagine 2
Getty Images

Per lo scudetto è una lotta a due o possono rientrare anche altri?

"In questa lotta tengo dentro un po' tutti, tranne il Milan. I rossoneri non fanno un accenno di pressing e se non riescono a segnare iniziano subito ad arretrare. Così il gol prima o poi lo becchi. Comunque, proprio perché lì davanti nessuno riesce veramente a scappare, tengo dentro anche la Juventus ecc".

