Le parole dell'ex calciatore: "Milan che non mi è dispiaciuto, l'ho visto equilibrato ed è una cosa non da poco visto che ciò che è mancato troppo spesso"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così della stagione del Milan partendo dal derby di mercoledì: "L'impressione è che l'Inter abbia portato a casa il risultato che voleva. Per gestire questo momento di tante partite e presentarsi al ritorno con i titolari. Milan che non mi è dispiaciuto, l'ho visto equilibrato ed è una cosa non da poco visto che ciò che è mancato troppo spesso in questa stagione è stato l'equilibrio fra i reparti".