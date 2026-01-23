La Roma di Gian Piero Gasperini potrebbe diventare, in caso di vittoria contro il Milan, la vera antagonista dell'Inter per lo scudetto. E' il pensiero di Massimo Orlando che, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così:

Roma-Milan, una sfida decisiva per chi?

"Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata. E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va lì con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".