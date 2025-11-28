Xavier Jacobelli, giornalista, ha analizzato nello studio di Sportitalia il momento che sta attraversando l'Inter. Jacobelli ha rimarcato un dato importante nel percorso della squadra di Chivu: "Però non possiamo dimenticare che questa squadra, in questo momento - sebbene abbia questi problemi - in Champions League sia piazzata e collocata molto bene. Perché è la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive e in campionato comunque si batte per il titolo. Io credo che nell'arco di una stagione il giudizio sia fatalmente legato ai momenti di condizione di forma dei giocatori".
Jacobelli: “Inter, non dimentichiamo una cosa. Frase di Chivu? Fatto il nome di un giocatore”
La riflessione del giornalista a Sportitalia
Enigma Frattesi—
"Quando Chivu dice che i subentrati non hanno reso come avrebbe desiderato rendessero, dice il vero ma a questo punto non c'entra l'allenatore c'entrano i giocatori. Per esempio è stato fatto un nome, quello di Frattesi che ancora non si capisce bene se sia o non sia un giocatore che voglia restare nell'Inter e che l'Inter voglia tenere perché di nuovo si rincorrono i rumori di mercato di una possibile partenza a gennaio. Ma se tu hai l'opportunità di giocare e non la sfrutti e il tuo allenatore ti rimbrotta vuol dire che non c'entra l'allenatore", ha dichiarato Jacobelli a proposito del centrocampista italiano.
