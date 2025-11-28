Xavier Jacobelli , giornalista, ha analizzato nello studio di Sportitalia il momento che sta attraversando l' Inter . Jacobelli ha rimarcato un dato importante nel percorso della squadra di Chivu : "Però non possiamo dimenticare che questa squadra, in questo momento - sebbene abbia questi problemi - in Champions League sia piazzata e collocata molto bene. Perché è la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive e in campionato comunque si batte per il titolo. Io credo che nell'arco di una stagione il giudizio sia fatalmente legato ai momenti di condizione di forma dei giocatori".

Enigma Frattesi

"Quando Chivu dice che i subentrati non hanno reso come avrebbe desiderato rendessero, dice il vero ma a questo punto non c'entra l'allenatore c'entrano i giocatori. Per esempio è stato fatto un nome, quello di Frattesi che ancora non si capisce bene se sia o non sia un giocatore che voglia restare nell'Inter e che l'Inter voglia tenere perché di nuovo si rincorrono i rumori di mercato di una possibile partenza a gennaio. Ma se tu hai l'opportunità di giocare e non la sfrutti e il tuo allenatore ti rimbrotta vuol dire che non c'entra l'allenatore", ha dichiarato Jacobelli a proposito del centrocampista italiano.