Orsi: "Dualismo Sommer-Martinez? Può essere pericoloso, andrei avanti con lo svizzero. Chivu…"

Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere Nando Orsi ha parlato dei portieri in Serie A, in particolare di Caprile e del dualismo Sommer-Martinez:

«Elia Caprile mi piace molto. È diventato uno dei migliori portieri della Serie A e lo vedo pronto per fare il salto in un grande club a fine stagione. Di Caprile apprezzo la maturità e la personalità con le quali scende in campo. Ai mezzi tecnici notevoli abbina anche una testa giusta. Il ruolo di portiere, infatti, è molto delicato e devi essere forte e strutturato anche dal punto di vista psicologico».

Caratteristiche ideali per chi gioca in una grande squadra…

«Certamente. Tra l’altro a Napoli nelle 5-6 occasioni in cui è stato schierato titolare Caprile ha sempre fatto bene. Poi ha scelto di andare a Cagliari per giocare con continuità e ha avuto ragione, visto che l’anno scorso ha trascinato i rossoblù alla salvezza con le sue parate. Crescerà ancora».

Restando in casa Inter, che ne pensa del dualismo tra i pali Sommer-Martinez?

«Ci devono essere gerarchie chiare: uno fa il titolare e l’altro il vice. L’alternanza in porta la reputo pericolosa; perché non fa rendere al meglio i portieri. Anzi, chi gioca lo fa con la paura di sbagliare e finire in panchina: tutto ciò non dà sicurezze e la giusta tranquillità che servirebbe a chi scende in campo».

Lei chi schiererebbe titolare tra Sommer e Martinez?

«Andrei avanti con lo svizzero. Sono un suo estimatore: Yann mi ricorda i portieri degli anni Ottanta e Novanta. Rispetto al calcio attuale gli manda qualche centimetro in altezza, ma è molto reattivo tra i pali».

Quest’Inter dove può arrivare?

«Per me resta la principale candidata alla vittoria del campionato al fianco del Napoli. Dopo la tragedia sportiva dello scorso anno qualcosa a livello mentale doveva pagarla e l’ha pagata, ma adesso Chivu ha ritrovato autorità sulla squadra che era distrutta mentalmente dopo aver perso la Champions. In estate l’Inter non ha cambiato nulla, tutti i big sono rimasti e ha allargato la rosa. Motivo per cui le potenzialità per vincere il campionato ci sono tutte».

