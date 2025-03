Le parole dell'allenatore: "L’allenatore è importante ma non è determinante. Un buon allenatore incide, ma per vincere c’è bisogno dei giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Ottavio Bianchi , ex allenatore, ha parlato così della squadra di Antonio Conte : “Non bisogna focalizzarsi solo alla sfida con il Milan di domenica, bisogna trovare continuità. Il Napoli non ha impegni infrasettimanali, questo mi sembra un buon vantaggio. Il periodo difficile è quello della primavera. Il mio obiettivo era proprio quello, ho giocato a Napoli con tantissimi giocatori, si vinceva con la grande squadra e poi si perdeva a Bergamo e Mantova.

Quando Allodi provò a portarmi a Napoli gli dissi vengo giù ma la mia sarà una direzione molto dura, sarà una gestione diversa e lui accettò, avevo capito che il pubblico di Napoli era l’entusiasmo in cui poteva essere deleterio. L’allenatore è importante ma non è determinante. Un buon allenatore incide, ma per vincere c’è bisogno dei giocatori. Abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Uefa, era difficile vincere a Napoli adesso è un’epoca diversa. La storia del Napoli era di grandi giocatori ma sempre di risultati discontinui”.