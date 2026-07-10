Dopo che Anan Khalaili ha completato il grande trasferimento all’Inter, suo padre Majdi racconta a Ynet la grande emozione

Dopo che Anan Khalaili ha completato il grande trasferimento all’Inter ed è diventato il calciatore israeliano più costoso di sempre, suo padre Majdi racconta a Ynet la grande emozione: “Mi sento tra le nuvole”.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“È stata una trattativa molto difficile, per niente semplice”, ha detto il padre di Khalaili a ynet. “È stata una settimana dura, quasi tutto è saltato a causa di una negoziazione complicata. La firma di Anan è un sogno che si realizza, un’altra nuova tappa. Non è finito nulla, ma per noi Anan ora deve dimostrare il suo valore. Tutto il Paese è emozionato e impazzito per il suo acquisto, speriamo che continui così. Per la prima volta nella mia vita ho pianto, ho pianto come un bambino per l’emozione. Mi sento tra le nuvole, sono felice: ho realizzato un sogno enorme e ringrazio Dio”.

Domanda: Torniamo indietro di tre anni: credevi che tuo figlio sarebbe arrivato così lontano e così in fretta?

Risposta: Con la mano sul cuore, ci credevo, ma non pensavo a questi livelli e non con questa rapidità.

Domanda: Questo è il punto più alto o solo un’altra tappa verso qualcosa di ancora più grande?

Risposta: Più grande di così non c’è molto: cosa resta? Barcellona, Bayern, Manchester City, Liverpool. Io credo che possa arrivare anche in queste squadre. Lui ha una grande fede, ma siamo grati per ogni momento vissuto fino a oggi.

Domanda: Se l’Inter paga 25 milioni di euro, significa molto.

Risposta: È vero. Credono in lui, lo vogliono, e io spero e credo che diventerà un giocatore importante lì. Lavorerà durissimo per dimostrare che non ha firmato lì per caso.

Domanda: Sembra che Anan non andrà lì per essere solo un giocatore di complemento.

Risposta: Assolutamente no. Lo hanno preso perché credono in lui e lo vedono come un giocatore significativo.

Domanda: Non temi che le cifre pagate per lui possano mettergli pressione?

Risposta: Il calcio è nato per i vincenti. Un giocatore che non rende sotto pressione non deve giocare. Punto. Anan è costruito per questo.

Domanda: Qual è il segreto del successo di Anan?

Risposta: La sua fede e il duro lavoro. Sono le due cose che lo caratterizzano.

Domanda: Chi è la persona che ha influenzato di più Anan e grazie alla quale è esploso così giovane?

Risposta: Io ho lavorato con lui fin da piccolo. Anche il suo agente Boaz e Itzik Ovadia hanno avuto una parte importante nel suo successo.

Domanda: Il Napoli era in corsa. Cosa lo ha portato a scegliere l’Inter?

Risposta: Il Napoli non ha accettato di pagare le cifre richieste dall’Union e l’operazione è saltata.

Domanda: Qual è il tuo sogno più grande?

Risposta: L’ho realizzato. Da adesso in poi è tutto un bonus.