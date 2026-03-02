Per il futuro Chivu è l'allenatore giusto per ricostruire l'Inter?

"A livello nazionale ha fatto un grande lavoro. In Europa delle ultime cinque ne ha perse 4. Col Bodo ha fatto una partita piatta. Non regge il confronto rispetto a Juve e Atalanta, quantomeno sulla sfida di ritorno di Champions. Ho avuto l'impressione di una partita piatta. Quest'anno è stato fatto un passo indietro in Europa e un danno economico c'è. E qualcuno la responsabilità se la deve prendere".