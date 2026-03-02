L'ex calciatore dell'Inter, Antonio Paganin, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria contro il Genoa e in vista del derby contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste A. Paganin: “Chivu? Inter piatta in Europa. Qualcuno deve prendersi delle responsabilità”
news
A. Paganin: “Chivu? Inter piatta in Europa. Qualcuno deve prendersi delle responsabilità”
L'ex calciatore dell'Inter, Antonio Paganin, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria contro il Genoa e in vista del derby
Per il futuro Chivu è l'allenatore giusto per ricostruire l'Inter?
—
"A livello nazionale ha fatto un grande lavoro. In Europa delle ultime cinque ne ha perse 4. Col Bodo ha fatto una partita piatta. Non regge il confronto rispetto a Juve e Atalanta, quantomeno sulla sfida di ritorno di Champions. Ho avuto l'impressione di una partita piatta. Quest'anno è stato fatto un passo indietro in Europa e un danno economico c'è. E qualcuno la responsabilità se la deve prendere".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA