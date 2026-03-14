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Paganini: “Conte può restare a Napoli. Spalletti e Vlahovic vicini al rinnovo con la Juve”

Paganini: “Conte può restare a Napoli. Spalletti e Vlahovic vicini al rinnovo con la Juve” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del futuro di Spalletti e Conte
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del futuro di Spalletti e Conte, oggi sulle panchine di Juventus e Napoli:

Paganini: “Conte può restare a Napoli. Spalletti e Vlahovic vicini al rinnovo con la Juve”- immagine 2
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Sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti in casa Juventus che cosa può accadere?

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"Per Spalletti siamo ai dettagli, mentre Vlahovic ha ricevuto a lungo la corte del Milan. Per il tecnico certaldino comunque si parla di un biennale, anche se lui accetterebbe pure un annuale con opzione".

Paganini: “Conte può restare a Napoli. Spalletti e Vlahovic vicini al rinnovo con la Juve”- immagine 3
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Manna invece ha elogiato il lavoro di Conte e ha parlato di futuro.

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"Ad oggi ci sono le condizioni affinché Conte resti, al di là della durata del contratto e dei rapporti con De Laurentiis. Ad ogni modo poi bisognerà pianificare la prossima sessione di mercato, dato che a gennaio è stato sconfessato completamente quanto fatto in Estate".

(Fonte: TMW Radio)

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