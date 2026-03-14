Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del futuro di Spalletti e Conte, oggi sulle panchine di Juventus e Napoli:
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Paganini: “Conte può restare a Napoli. Spalletti e Vlahovic vicini al rinnovo con la Juve”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato anche del futuro di Spalletti e Conte
Sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti in casa Juventus che cosa può accadere?—
"Per Spalletti siamo ai dettagli, mentre Vlahovic ha ricevuto a lungo la corte del Milan. Per il tecnico certaldino comunque si parla di un biennale, anche se lui accetterebbe pure un annuale con opzione".
Manna invece ha elogiato il lavoro di Conte e ha parlato di futuro.—
"Ad oggi ci sono le condizioni affinché Conte resti, al di là della durata del contratto e dei rapporti con De Laurentiis. Ad ogni modo poi bisognerà pianificare la prossima sessione di mercato, dato che a gennaio è stato sconfessato completamente quanto fatto in Estate".
(Fonte: TMW Radio)
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