Intervistato da TMW, l'attaccante Sandro Tovalieri ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Tovalieri: “Scudetto? Minima speranza Milan, ma l’Inter non se lo farà sfuggire”
news
Tovalieri: “Scudetto? Minima speranza Milan, ma l’Inter non se lo farà sfuggire”
Intervistato da TMW, l'attaccante Sandro Tovalieri ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Per lo scudetto c'è ancora vita?
—
"Penso che dopo questo turno avremo un'idea precisa: l'Inter affronta l'Atalanta, il Milan fa visita alla Lazio. Se la situazione rimanesse almeno invariata con il distacco di 7 punti, una minima speranza ci sarebbe per il Milan. Ma non penso che l'Inter si farà sfuggire un altro scudetto come successo negli anni scorsi. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso molti punti contro le piccole, ma l'obiettivo era tornare in Champions".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA