«Facciamo sempre il tifo per tutte le squadre italiane. L’anno scorso la stagione è stata straordinaria per i team di Serie A in Europa. Penso siano cicli, a volte le cose non vanno come vorresti, si tratta di singole partite che possono essere decise da episodi, gare tiratissime».

«L’obiettivo ogni anno è quello di finire il più alto possibile in classifica in un campionato che è sempre molto competitivo, basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa oltre che per il titolo. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così profonda da permetterci di essere in corsa per lo scudetto nonostante i tantissimi infortuni che abbiamo avuto, quasi tutti a giocatori che sono dei titolari».