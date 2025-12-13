Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca ha parlato così di Guglielmo Vicario che potrebbe essere il nuovo portiere dell'Inter per la prossima stagione.
Pagliuca: “Eccessivo criticare Sommer per due errori. Vicario? Non so se è da Inter”
Pagliuca, come vedrebbe il ritorno di un italiano fra i pali dell’Inter?
«Lo vedrei bene, certo che sarebbe un’idea importante, sempre con tutto il rispetto per Sommer, che onestamente...».
Dica pure.
«Yann è un portiere affidabile, ha esperienza: io non so cosa voglia fare l’Inter ma il fatto che sia stato messo in discussione per due errori, beh, mi è parso un po’ eccessivo. Lo considero una certezza».
Tutto questo preambolo per dire che Guglielmo Vicario potrebbe essere da futuro-Inter.
«Un buonissimo portiere, il secondo della nostra nazionale, ha esperienza di Italia e anche di Premier. Non poco, ma...».
Un altro “ma”: dica pure.
«Non lo vedo ancora un top-class. Ripeto, è un ragazzo che ha già esperienza perché comunque vive tra i pali da tempo e ha 29 anni, ma non mi dà l’idea da top-player».
Ma voi, nel senso di portieri, andate avanti fino a 40 anni: c’è sempre tempo per progredire.
«E’ vero. Verissimo. Ma ripeto: è un buonissimo portiere».
Ci faccia la classifica dei suoi portieri preferiti italiani.
«Donnarumma è il numero uno in assoluto e naturalmente essendo il suo vice in Nazionale Vicario è lì, ma Gigio è ancora davanti, forse inarrivabile. Carnesecchi? Sì, c’è anche lui, alterna grandi cose a momenti anche no. Ma scusi...».
Dica pure.
«Martinez è stato accantonato, al di là dei problemi avuti? A me piace molto».
A lei piace anche un altro Martinez: Emiliano, “Dibu”, del “suo” Aston Villa.
«In in una classifica totale dei numeri uno metterei: primo Gigio, poi Courtois e poi Dibu, che non so se resterà a Birmingham».
Siamo ai consigli per gli acquisti?
«Ma no, ci mancherebbe. Se partiamo dal presupposto di un nuovo portiere italiano, beh, io sono favorevole. Poi Vicario, che reputo validissimo, e lo ribadisco, non so se sia da Inter o da top club. Detto che tutti possono e sanno migliorarsi. Assolutamente tutti e ad ogni età».
