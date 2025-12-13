"Vicario è un buonissimo portiere ma non mi dà l’idea da top-player", ha detto Gianluca Pagliuca a La Gazzetta

Matteo Pifferi Redattore 13 dicembre - 09:00

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca ha parlato così di Guglielmo Vicario che potrebbe essere il nuovo portiere dell'Inter per la prossima stagione.

Pagliuca, come vedrebbe il ritorno di un italiano fra i pali dell’Inter?

«Lo vedrei bene, certo che sarebbe un’idea importante, sempre con tutto il rispetto per Sommer, che onestamente...».

Dica pure.

«Yann è un portiere affidabile, ha esperienza: io non so cosa voglia fare l’Inter ma il fatto che sia stato messo in discussione per due errori, beh, mi è parso un po’ eccessivo. Lo considero una certezza».

Tutto questo preambolo per dire che Guglielmo Vicario potrebbe essere da futuro-Inter.

«Un buonissimo portiere, il secondo della nostra nazionale, ha esperienza di Italia e anche di Premier. Non poco, ma...».

Un altro “ma”: dica pure.

«Non lo vedo ancora un top-class. Ripeto, è un ragazzo che ha già esperienza perché comunque vive tra i pali da tempo e ha 29 anni, ma non mi dà l’idea da top-player».

Ma voi, nel senso di portieri, andate avanti fino a 40 anni: c’è sempre tempo per progredire.

«E’ vero. Verissimo. Ma ripeto: è un buonissimo portiere».

Ci faccia la classifica dei suoi portieri preferiti italiani.

«Donnarumma è il numero uno in assoluto e naturalmente essendo il suo vice in Nazionale Vicario è lì, ma Gigio è ancora davanti, forse inarrivabile. Carnesecchi? Sì, c’è anche lui, alterna grandi cose a momenti anche no. Ma scusi...».

Dica pure.

«Martinez è stato accantonato, al di là dei problemi avuti? A me piace molto».

A lei piace anche un altro Martinez: Emiliano, “Dibu”, del “suo” Aston Villa.

«In in una classifica totale dei numeri uno metterei: primo Gigio, poi Courtois e poi Dibu, che non so se resterà a Birmingham».

Siamo ai consigli per gli acquisti?

«Ma no, ci mancherebbe. Se partiamo dal presupposto di un nuovo portiere italiano, beh, io sono favorevole. Poi Vicario, che reputo validissimo, e lo ribadisco, non so se sia da Inter o da top club. Detto che tutti possono e sanno migliorarsi. Assolutamente tutti e ad ogni età».