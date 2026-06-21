Il primo allenatore di Palestra: “Si è visto subito che aveva qualcosa in più”

«Ha cominciato a giocare qui su questo campo che prima non era in erba sintetica ma in erba naturale. È arrivato a cinque anni e mezzo, sei anni e si è visto subito che era forte e che aveva qualcosa in più degli altri. Tenendo conto che gli altri avevano già fatto un anno di piccoli amici, lui quando è arrivato era già ambidestro, sapeva già fare le finte, era proprio un talento naturale. A quell'età gli allacci ancora le scarpe perché non sono capaci e mi ricordo che gli dicevo sempre: 'Ricordati quando sarai famoso del mister che ti allacciava le scarpe'», ha raccontato.