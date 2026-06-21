Luigi Pasqualone, allenatore del G.S. Assago, società dove ha iniziato la sua carriera Marco Palestra, con il numero due sulle spalle, ha parlato del ragazzo in orbita Inter ai microfoni di Skysport.
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fcinter1908 news interviste Il primo allenatore di Palestra: “Si è visto subito che aveva qualcosa in più”
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Il primo allenatore di Palestra: “Si è visto subito che aveva qualcosa in più”
Il calciatore in orbita nerazzurra al centro di uno speciale di Skysport che ha portato il canale satellitare alle origini del calciatore nato a Buccinasco
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«Ha cominciato a giocare qui su questo campo che prima non era in erba sintetica ma in erba naturale. È arrivato a cinque anni e mezzo, sei anni e si è visto subito che era forte e che aveva qualcosa in più degli altri. Tenendo conto che gli altri avevano già fatto un anno di piccoli amici, lui quando è arrivato era già ambidestro, sapeva già fare le finte, era proprio un talento naturale. A quell'età gli allacci ancora le scarpe perché non sono capaci e mi ricordo che gli dicevo sempre: 'Ricordati quando sarai famoso del mister che ti allacciava le scarpe'», ha raccontato.
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