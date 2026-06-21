Josep Martinez, portiere spagnolo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata ad AS ha parlato dei suoi prossimi obiettivi: "Tutti i giocatori aspirano a di più. È vero che giocare e vincere un titolo è stato molto importante, ti dà fiducia. Ho anche avuto la possibilità di giocare cinque partite in Serie A, mentre Sommer ha giocato quasi tutta la stagione, ma la mentalità di un calciatore è quella di voler sempre essere un giocatore chiave, pur rispettando le decisioni dell'allenatore. Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella nuova stagione".