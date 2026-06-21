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Martinez: “Inter, lavoro per ottenere più spazio. Nazionale? Una sfida per me”

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Il portiere spagnolo parla dei suoi prossimi obiettivi, non solo in nerazzurro: "Giocare e vincere è stato molto importante"
Fabio Alampi Redattore 

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Josep Martinez, portiere spagnolo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata ad AS ha parlato dei suoi prossimi obiettivi: "Tutti i giocatori aspirano a di più. È vero che giocare e vincere un titolo è stato molto importante, ti dà fiducia. Ho anche avuto la possibilità di giocare cinque partite in Serie A, mentre Sommer ha giocato quasi tutta la stagione, ma la mentalità di un calciatore è quella di voler sempre essere un giocatore chiave, pur rispettando le decisioni dell'allenatore. Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella nuova stagione".

Martinez: “Inter, lavoro per ottenere più spazio. Nazionale? Una sfida per me”- immagine 2
Getty Images

La Nazionale è un tuo obiettivo, o al momento non ci pensi?

"Certo che è una sfida per me. So quanto sia difficile entrare in Nazionale, ma non mi arrendo, neanche lontanamente. Lavorerò sodo per cercare di avere quell'opportunità ungiorno".

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