"Questa vittoria non ci deve esaltare troppo, manteniamo i piedi per terra. Ci dà consapevolezza, questo gruppo ha grandi valori umani. Li ho visti carichi prima del match, ci credevano nonostante le tante assenze. Nelle difficoltà vengono fuori i grandi uomini, chiunque vada in campo sa cosa fare. Hanno autostima e valori, difendevano come animali, attaccavano bene. Siamo un grandissimo gruppo con valori umani e tecnici. Sono felice che i ragazzi siano ambiziosi, ci deve essere però bisogna lavorare. Abbiamo avuto tante difficoltà ma i ragazzi sono stati perfetti in tutto. Ringrazio anche lo staff, tutti bravissimi a preparare i piazzati contro una squadra fortissima, siamo stati bravi in tutto. Bisogna continuare a lavorare, recuperare le energie, a Milano ci aspetta una partita ancora più difficile"