Lo storico agente ha raccontato alcuni retroscena legati a due ex calciatori che in passato hanno giocato nell'Inter

Carlo Pallavicino, storico agente tra i più influenti del calcio italiano dagli anni Ottanti in poi, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino ha parlato anche di due talenti passati per l'Inter: "Mi indicarono un giovanissimo Benny Carbone . Fu una dritta di un giornalista di Tuttosport malato di calcio giovanile e Mao-Tse tung. Aveva notato Carbone perchè di nome faceva Benito".

"Pandev? A Napoli non voleva neanche venirci. Aveva vinto tutto con l'Inter e non voleva lasciarla. Poi ha scoperto Napoli e di fatto ha trovato la città dove avrebbe voluto rimanere a vivere per sempre".