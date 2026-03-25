Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato anche di un talento emergente come Kacper Potulski, 19 anni a ottobre, difensore centrale del Mainz seguito con attenzione dall'Inter:
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Palma: “Inter segue con attenzione questo talento di 18 anni. Gran fisicità, dominante nel…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato anche di un talento emergente come Kacper Potulski
"Difensore centrale di grandissima fisicità, dominante nel gioco aereo e dotato di un ottimo senso della posizione. Bravo nell’impostazione del gioco e molto difficile da superare in marcatura, la sua stazza e l’ottimo tempismo lo rendono molto pericoloso quando “sale” in area avversaria".
"Cresciuto nel Legia, dopo aver fatto benissimo nelle giovanili del club di Varsavia, nel 2023 è passato a titolo gratuito al Magonza. Eccellente il percorso con le giovanili, le sue ottime prestazioni lo hanno portato a diventare, nel gennaio 2025, uno dei protagonisti della prima squadra. Seguito con attenzione dall’Inter".
(Fonte: TMW)
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