Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato anche di un talento emergente come Kacper Potulski

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato anche di un talento emergente come Kacper Potulski, 19 anni a ottobre, difensore centrale del Mainz seguito con attenzione dall'Inter:

"Difensore centrale di grandissima fisicità, dominante nel gioco aereo e dotato di un ottimo senso della posizione. Bravo nell’impostazione del gioco e molto difficile da superare in marcatura, la sua stazza e l’ottimo tempismo lo rendono molto pericoloso quando “sale” in area avversaria".