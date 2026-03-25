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Ballotta: “Napoli può rimontare l’Inter? Calcio è strano e particolare, penso che…”

Ballotta: “Napoli può rimontare l’Inter? Calcio è strano e particolare, penso che…” - immagine 1
"Adesso tutto va bene, bisogna provarle in tutti i modi. Lui è abituato a mettere pressione", dice Ballotta su Conte
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato della possibilità di rimonta del Napoli nei confronti dell'Inter:

"Un pensiero ce lo puoi anche avere. Comunque sei punti di vantaggio… dovresti perdere due o tre partite su otto, sono tante. Io penso che riusciranno a gestirla, poi il calcio è strano e particolare: basta un niente per condizionarsi anche il proseguo del campionato. Però vedo ancora l’Inter avvantaggiata, i sei punti non sono pochi assolutamente.

Ballotta: “Napoli può rimontare l’Inter? Calcio è strano e particolare, penso che…”- immagine 2
Getty Images

Ha degli scontri importanti e ultimamente ha dimostrato di non essere a posto fisicamente, ma è l’aspetto mentale che diventa determinante. Poi alcuni giocatori fuori, come Lautaro, non so quando rientrerà, anche Bastoni non sta bene. Il Napoli questa fase l’ha già passata, adesso l’Inter la sta attraversando, quindi per il Napoli deve sperarci fino alla fine, perché è l’unica cosa che può fare."

Napoli Conte

Conte vuole mettere pressione all'Inter?

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"Adesso tutto va bene, bisogna provarle in tutti i modi. Lui è abituato a mettere pressione, quindi fa bene, ci sta. Non dico che siano regole del gioco, ma fanno parte del gioco. Più pressione si mette all’Inter, meglio è per il Napoli. Ci stanno provando in tutti i modi. Però l’Inter penso che abbia una squadra abbastanza esperta per sopperire a queste situazioni, anche se non è facile: basta uno scivolone, ti avvicini ancora di più e senti ancora di più la pressione. È tutto da giocare. Il Napoli deve fare il suo, non può più sbagliare."

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