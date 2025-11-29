Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Lazio e Milan Pancaro ha parlato della lotta scudetto e della sfida di stasera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Lazio e Milan Pancaro ha parlato della lotta scudetto e della sfida di stasera

Modric, nella sua Lazio o nel suo Milan di campionissimi, avrebbe giocato?

«Non so. Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf… farei fatica a toglierne uno».

Il Milan può vincere lo scudetto?

«La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato».

Che idea si è fatto della situazione in casa Lazio?

«E’ il momento più basso della gestione Lotito. La società non programma, non fa investimenti ed è lontana dai vertici. All’interno di queste difficoltà, Sarri e la squadra stanno facendo il massimo. Tra i giocatori che amo di più c’è Gila: fortissimo».