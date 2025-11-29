FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo”

news

Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo”

Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Lazio e Milan Pancaro ha parlato della lotta scudetto e della sfida di stasera
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino di Lazio e Milan Pancaro ha parlato della lotta scudetto e della sfida di stasera

 Modric, nella sua Lazio o nel suo Milan di campionissimi, avrebbe giocato?

«Non so. Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf… farei fatica a toglierne uno».

Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo”- immagine 2

Il Milan può vincere lo scudetto?

«La variabile è il centravanti, ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato».

Che idea si è fatto della situazione in casa Lazio?

«E’ il momento più basso della gestione Lotito. La società non programma, non fa investimenti ed è lontana dai vertici. All’interno di queste difficoltà, Sarri e la squadra stanno facendo il massimo. Tra i giocatori che amo di più c’è Gila: fortissimo».

Leggi anche
Zenga: “Un uomo di calcio mi ha fatto uno sgarbo. Perdonato ma non dimenticato”
Zenga: “Io all’Inter? Un sogno impossibile. Mai sceso a compromessi. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA