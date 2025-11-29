Nel corso di un'ampia intervista al Giornale, Walter Zenga ha condiviso anche alcuni aspetti personali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zenga: “Un uomo di calcio mi ha fatto uno sgarbo. Perdonato ma non dimenticato”
news
Zenga: “Un uomo di calcio mi ha fatto uno sgarbo. Perdonato ma non dimenticato”
Zenga racconta anche il suo punto più basso: "Quando ho smesso di giocare e non sapevo che fare. I soldi non c'entrano"
C'è una figura nel mondo del calcio che ti ha fatto uno sgarbo e ti ha fatto male?
«Sì. Ma non ti dico il nome. Basta, finito. L'ho incontrato l'altro giorno in aereo. Perdonato, ma non dimenticato».
Dimmi qual è stato il punto altissimo della tua vita.
«Oggi».
Perché?
«Perché quello che ho fatto ieri l'ho fatto e basta».
Oggi sei felice?
«Sì».
Il tuo punto più basso?
«Quando ho smesso di giocare e non sapevo che fare».
Un problema economico?
«No, i soldi c'erano. Mi mancava l'essere protagonista, avere una responsabilità verso i tifosi. Mi sembrava di non essere più me stesso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA