Zenga: “Un uomo di calcio mi ha fatto uno sgarbo. Perdonato ma non dimenticato”

Zenga racconta anche il suo punto più basso: "Quando ho smesso di giocare e non sapevo che fare. I soldi non c'entrano"
Nel corso di un'ampia intervista al Giornale, Walter Zenga ha condiviso anche alcuni aspetti personali.

C'è una figura nel mondo del calcio che ti ha fatto uno sgarbo e ti ha fatto male?

«Sì. Ma non ti dico il nome. Basta, finito. L'ho incontrato l'altro giorno in aereo. Perdonato, ma non dimenticato».

Dimmi qual è stato il punto altissimo della tua vita.

«Oggi».

Perché?

«Perché quello che ho fatto ieri l'ho fatto e basta».

Oggi sei felice?

«Sì».

Il tuo punto più basso?

«Quando ho smesso di giocare e non sapevo che fare».

Un problema economico?

«No, i soldi c'erano. Mi mancava l'essere protagonista, avere una responsabilità verso i tifosi. Mi sembrava di non essere più me stesso».

