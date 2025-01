Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, è tornato sul successo dei rossoneri in Supercoppa Italiana ai microfoni di MilanNews: "Mi ha fatto molto piacere sia perché il Milan ha vinto una Supercoppa che è un trofeo, sia perché era importante perché il derby è una partita diversa e anche per Sergio col quale ci siamo sentiti per messaggio quando è andato al Milan, gli avevo fatto un in bocca al lupo".

"Una vittoria così incide tantissimo, è tanta benzina che si mette nel motore. E credo che il Milan ne gioverà moltissimo da questa vittoria, alla ripresa del campionato. Per quel che riguarda i valori assoluti, a mio avviso, il Milan è secondo solo all'Inter. Poi per varie vicissitudini questo non si è riuscito a vedere. Non è stato espresso il potenziale che ha fatto invece vedere in Supercoppa. Credo che questa squadra al completo possa fare una grande rimonta in campionato".