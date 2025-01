“Assolutamente. Mi dispiace per la sconfitta in finale di Supercoppa, ma un gol nel derby resta. Da adesso in poi sarà un’altra storia”.

“La sua annata è da dividere tra Champions e Serie A. In Europa ha giocato tutte le partite, ha segnato un gol su rigore e ha sfornato un paio di assist. In campionato, invece, ha avuto meno spazio, ma questo perché Inzaghi ama far ruotare le punte. Adattarsi al calcio italiano non è semplice, ma inizierà a segnare con continuità”.