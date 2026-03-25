Darko Pancev, ex attaccante macedone, nel corso di un'intervista concessa a Flashscore.com è tornato anche sulla sua negativa parentesi all'Inter: "Ero uno degli attaccanti più richiesti del momento, capocannoniere in Europa per diversi anni, e molti grandi club come Barcellona, Milan, Manchester United e Inter volevano ingaggiarmi. Tuttavia, all'epoca non avevamo la possibilità di seguire i campionati stranieri come oggi, i social non esistevano e non avevo modo di vedere come giocava l'Inter e così via. Sapendo quello che so oggi, quasi certamente non avrei scelto l'Inter, ma sarei andato in una squadra che giocava un calcio più offensivo, perché il rendimento di un attaccante dipende molto dalla squadra. Se la squadra non è abbastanza creativa e non crea occasioni da gol, è difficile per qualsiasi attaccante adattarsi a una squadra difensiva. Purtroppo, è stata una scelta sbagliata".