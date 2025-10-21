Goran Pandev, ex calciatore dell'Inter, è interventuo negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Union Saint-Gilloise e Inter.
Pandev: “L’Inter deve aggredire, in Champions gare insidiose. Le scelte di Chivu…”
Le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro sulla sfida di questa sera tra la formazione belga e la squadra di Chivu
Di seguito le sue dichiarazioni:
"L'Union SG è una squadra molto offensiva stasera. Ma l'Inter deve aggredire e vincere la partita perché sulla carta questa è una partita che devi vincere. Però le partite di Champions League sono sempre molto insidiose e se l'Inter la sblocca subito si mette bene. La formazione mi piace, è offensiva, e i ragazzi ultimamente stanno facendo grandi cose".
Poi l'ex attacante macedone aggiunge:
"Per Chivu è stato fondamentale conoscere l’ambiente. Lui è intelligente e umile. Si è messo nella testa dei giocatori dopo la finale persa. Quella pesa. Lui ha detto equilibrio, intensità, ma soprattutto ha unito il gruppo. Ha parlato singolarmente e i risultati si vedono".
