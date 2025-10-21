"L'Union SG è una squadra molto offensiva stasera. Ma l'Inter deve aggredire e vincere la partita perché sulla carta questa è una partita che devi vincere. Però le partite di Champions League sono sempre molto insidiose e se l'Inter la sblocca subito si mette bene. La formazione mi piace, è offensiva, e i ragazzi ultimamente stanno facendo grandi cose".