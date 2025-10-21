Khephren Thuram è intervenuto in conferenza stampa dal Santiago Bernabeu alla vigilia di Real Madrid-Juventus:
Juve, K. Thuram: “Abbiamo parlato nello spogliatoio. Real? Con Marcus…”
Come si reagisce dopo Como?
"Si abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perchè pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio".
Avete chiare le responsabilità che dovete prendervi come giocatori?
"La nostra responsabilità è importante e dobbiamo vincere, perchè molti poi parlano del nostro allenatore. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite".
Avete paura di fare una stagione come lo scorso anno?
"Non puoi giocare con la paura e siamo fiduciosi perchè ci sono persone che credono in noi e non dobbiamo avere paura di nulla".
Hai parlato con tuo padre e tuo fratello del Real?
"Non ho parlato con loro, ma vogliamo fare il massimo per vincere la partita. Non sento la pressione".
