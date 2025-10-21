Juve, K. Thuram: “Abbiamo parlato nello spogliatoio. Real? Con Marcus…”

Le dichiarazioni del centrocampista bianconero alla vigilia della sfida di Champions League Real Madrid-Juventus

Khephren Thuram è intervenuto in conferenza stampa dal Santiago Bernabeu alla vigilia di Real Madrid-Juventus:

Come si reagisce dopo Como?

"Si abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perchè pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio".

Avete chiare le responsabilità che dovete prendervi come giocatori?

"La nostra responsabilità è importante e dobbiamo vincere, perchè molti poi parlano del nostro allenatore. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite".

Avete paura di fare una stagione come lo scorso anno?

"Non puoi giocare con la paura e siamo fiduciosi perchè ci sono persone che credono in noi e non dobbiamo avere paura di nulla".

Hai parlato con tuo padre e tuo fratello del Real?

"Non ho parlato con loro, ma vogliamo fare il massimo per vincere la partita. Non sento la pressione".