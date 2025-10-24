Curioso aneddoto raccontato da Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, ai microfoni di Repubblica. Il macedone è tornato così su un episodio nell'anno del Triplete.
«Uno su tutti: la semifinale con il Barcellona nel 2010. All'andata mi faccio male, provo a recuperare per il ritorno, non ci riesco.
Vado da Mourinho e lui, invece di preoccuparsi, sghignazza: aveva già pensato di far giocare Chivu esterno d'attacco. È andata bene, visto che ci è toccato difendere, specialmente dopo l'espulsione di Motta».
