Bergomi: “Inter ha rifiutato offerte pazzesche per Esposito! E vi dico che hanno…”

A Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, si è soffermato anche sulla crescita di Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, si è soffermato anche sulla crescita di Francesco Pio Esposito.

“Se non ci fosse stato Chivu non avremmo visto all’Inter Esposito? No no, è una scelta fatta dalla società prima, ci hanno creduto.

L’Inter ha rifiutato offerte pazzesche per lui: io l’ho seguito, vediamo i gol nell’area ma ha fatto gol su punizione e da fuori. Loro hanno capito di avere in casa un giocatore", le sue parole.

