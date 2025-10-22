Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto in studio a Sky Sport nel post gara di Union Saint-Gilloise-Inter, terminata 4-0 in favore dei nerazzurri.
news
Pandev: “Inter, una cosa mi sta sorprendendo: lo ha dimostrato di nuovo”
La squadra di Chivu conquista la settima vittoria di fila, la terza su tre in League Phase di Champions League, e resta a punteggio pieno.
Ecco le dichiarazioni dell'ex calciatore macedone dopo il successo della formazione nerazzurra in Belgio, a Bruxelles.
“L’Inter sulla carta era la favorita e ha portato a casa 3 punti, già messi in conto. L’Inter in queste 4 partite deve fare 12 punti: Mi sta sorprendendo la voglia di non prendere gol e lottano tutti insieme fino alla fine. Lo hanno dimostrando di nuovo dopo la partita contro la Roma. Non sono entrati bene in partita poi è uscita la grande inter. Hanno fatto una grandissima partita e creato tanto e hanno portato a casa la partita meritatamente.”
Su Pio Esposito:
“A Pio voto alto, grande partita di testa. Come ha detto Chivu, dopo ha sbagliato il gol ha continuato a giocare".
