Pandev: “Inter, una cosa mi sta sorprendendo: lo ha dimostrato di nuovo”

“L’Inter sulla carta era la favorita e ha portato a casa 3 punti, già messi in conto. L’Inter in queste 4 partite deve fare 12 punti: Mi sta sorprendendo la voglia di non prendere gol e lottano tutti insieme fino alla fine. Lo hanno dimostrando di nuovo dopo la partita contro la Roma. Non sono entrati bene in partita poi è uscita la grande inter. Hanno fatto una grandissima partita e creato tanto e hanno portato a casa la partita meritatamente.”