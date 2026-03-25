Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni sull'Inter e sulla corsa scudetto: "È chiaro che gli anni precedenti ci portano a dire che anche quest’anno l’Inter potrebbe non farcela, però forse le esperienze negative delle stagioni precedenti daranno qualcosa di più a tutti, anche a Chivu. Il pari di Firenze spero possa risvegliare la squadra che oggi sembra non quella di prima. Onestamente mi sembra impensabile che possa perdere con sei punti di vantaggio, anche se il calcio è pronto sempre a meravigliarci. Sicuramente, dopo la sosta, le partite Inter-Roma e Napoli-Milan diranno se sarà così oppure no».
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fcinter1908 news interviste Panucci: “Scudetto? Anni precedenti ci fanno pensare che Inter può non farcela ma io dico…”
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Panucci: “Scudetto? Anni precedenti ci fanno pensare che Inter può non farcela ma io dico…”
Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni sull'Inter
Servirà altro la prossima stagione per essere competitivi in Champions?
«Noi siamo competitivi solo in Europa League e in Conference League. In Champions League non possiamo essere competitivi. L’unica era l’Inter e guardate cosa ha fatto con il Bodo! Bisogna investire nei settori giovanili e non pensare solo al business. Lo diciamo sempre, ma non cambia mai niente».
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