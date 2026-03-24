Alessandro Bastoni è il primo nome sulla lista del Barcellona per l'estate: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo - 21:01

Intervenuto sul suo profilo Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulla questione Bastoni-Barcellona:

"Le notizie dalla Spagna arrivano senza sosta e sono in linea con quello che raccontiamo da mesi, da novembre-dicembre, quando il Barcellona ha iniziato a fare della valutazioni sui difensori centrali e il nome di Bastoni rimane il nome assolutamente prioritario, su questo non ci piove. In Spagna lo riportano in tanti con insistenza, l'abbiamo detto tante volte, il nome di Bastoni resta molto in alto sulla lista del Barcellona, c'è un consenso tra la dirigenza blaugrana, Deco sta portando avanti questa candidatura di Bastoni.

Posso rivelarvi che Deco, negli ultimi 4-5 mesi, è stato a Milano non per caso. Bastoni è visto dal Barcellona come un top player mondiale, non ci sono dubbi che il Barcellona lo vuole e posso dirvi che Bastoni è al corrente dell'interesse del Barcellona ma da qui a prenderlo c'è da fare una trattativa con l'Inter.

I 50 mln di cui si è parlato non risultano essere una cifra su cui l'Inter abbia dato garanzie di uscita. L'Inter non ha detto a nessuno che Bastoni costa 50 mln, il Barcellona è informato che servirà una proposta veramente importante per far vacillare l'Inter, la trattativa non è ancora partita ma Bastoni resta un nome caldo anche in un recente meeting della dirigenza del Barcellona nei giorni scorsi"