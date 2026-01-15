Ernesto Paolillo , ex amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così di Francesco Pio Esposito : "Un ragazzo che avevo visto fin dai Pulcini. Me lo ricordo bene, sia lui che i fratelli. In una partita giocata sul campo del Milan sentiva proprio il derby, fin da bambino, una cosa incredibile.

Ben vengano i giocatori che sono cresciuti all'Inter partendo dai Pulcini della squadra, perché hanno un attaccamento differente. Veda Dimarco. Non ha l'impegno che mettono tutti, è differente. Fin dalle giovanili ricordo la voglia di dare un apporto alla squadra che fosse superiore, di uno che tiene alla società".