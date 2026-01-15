FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Paolillo: “Esposito? Mi ricordo che in una partita contro il Milan nelle giovanili…”

news

Paolillo: “Esposito? Mi ricordo che in una partita contro il Milan nelle giovanili…”

Paolillo: “Esposito? Mi ricordo che in una partita contro il Milan nelle giovanili…” - immagine 1
Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così di Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Un ragazzo che avevo visto fin dai Pulcini. Me lo ricordo bene, sia lui che i fratelli. In una partita giocata sul campo del Milan sentiva proprio il derby, fin da bambino, una cosa incredibile.

Paolillo: “Esposito? Mi ricordo che in una partita contro il Milan nelle giovanili…”- immagine 2
Getty Images

Ben vengano i giocatori che sono cresciuti all'Inter partendo dai Pulcini della squadra, perché hanno un attaccamento differente. Veda Dimarco. Non ha l'impegno che mettono tutti, è differente. Fin dalle giovanili ricordo la voglia di dare un apporto alla squadra che fosse superiore, di uno che tiene alla società".

Leggi anche
Paolillo: “Luis Henrique mi ha deluso, sincero. Come questo ex Inter che non si...
Mazzantini: “Inter solo 3 gare, ma ho visto l’ufo Ronaldo. Al quinto doppio passo lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA