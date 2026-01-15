Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così dell'impatto di Luis Henrique

Marco Astori Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 19:32)

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così dell'impatto di Luis Henrique: "Mi ha deluso, sono sincero. Mi aspettato molto di più. Probabilmente non si è ancora bene amalgamato con la squadra.

Io ne ho visti tanti, anche in quel ruolo. Cito Quaresma: arrivato come grande speranza, non si è ambientato per niente. Certo, non fa più solo il compitino, forse perché teme di essere cambiato (ride, n.d.r.). Non è facile giocare sapendo che intanto cercano un tuo sostituto.

Ogni pallone diventa di fuoco, poveretto. Però credo che serva qualcuno, se non altro come ulteriore uomo da mettere sulla fascia destra, visto che l'infortunio di Dumfries va per le lunghe. Non è facile, perché non ci sono molti giocatori liberi".