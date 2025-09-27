FC Inter 1908
Papà Esposito: “Gioia immensa per Pio, una grande emozione per tutta la famiglia”

L'Inter ha vinto 2-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari: ecco le parole del papà di Pio Esposito ai microfoni di Dazn al termine del match
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter 0-2, Agostino Esposito, papà di Pio e Sebastiano, ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Siamo tutti veramente felici, contenti, emozionatissimi. Sappiamo che giocava contro il fratello, Pio ha fatto il suo primo gol in Serie A e non possiamo essere che felici e contenti"

Sfottò tra i figli?

"Credo di sì, tra i tre fratelli penso di sì, è una gioia immensa. Non possiamo che essere felici"

Sensazione che avrebbe fatto gol?

"No, ero emozionato per entrambi in campo. E' andata bene per Pio, meno per Seba ma le prestazioni sono state buone per entrambi. Non l'ho incrociato ancora, ci vorrà del tempo ma stiamo aspettando fuori insieme alla mamma e all'agente"

