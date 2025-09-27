Papà Esposito: “Gioia immensa per Pio, una grande emozione per tutta la famiglia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter 0-2, Agostino Esposito, papà di Pio e Sebastiano, ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Siamo tutti veramente felici, contenti, emozionatissimi. Sappiamo che giocava contro il fratello, Pio ha fatto il suo primo gol in Serie A e non possiamo essere che felici e contenti"

"No, ero emozionato per entrambi in campo. E' andata bene per Pio, meno per Seba ma le prestazioni sono state buone per entrambi. Non l'ho incrociato ancora, ci vorrà del tempo ma stiamo aspettando fuori insieme alla mamma e all'agente"