FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bastoni: “Troppe critiche? Abbiamo le spalle larghe. Nonnismo su Esposito? È passata…”

news

Bastoni: “Troppe critiche? Abbiamo le spalle larghe. Nonnismo su Esposito? È passata…”

Bastoni: “Troppe critiche? Abbiamo le spalle larghe. Nonnismo su Esposito? È passata…” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bastoni: “Troppe critiche? Abbiamo le spalle larghe. Nonnismo su Esposito? È passata…”- immagine 2
Getty

Al termine di Cagliari-Inter, Alessandro Bastoni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Troppe critiche? Ormai abbiamo fatto l'abitudine, è il nostro settimo anno di un gruppo che è qua da tanto, siamo un po' abituati, abbiamo le spalle larghe".

Bastoni: “Troppe critiche? Abbiamo le spalle larghe. Nonnismo su Esposito? È passata…”- immagine 3

"Fin quando c'è un gruppo sano che ha voglia di trascinare l'Inter in alto, io sono contento di far parte di questo gruppo, quello che succede fuori non dipende da noi. Nonnismo su Pio? No, l'epoca del nonnismo è passata, bisogna essere più sensibile con i giovani e capire cosa hanno bisogno, nel mondo di oggi non è facile tenere i piedi per terra, bisogna capirli ed è compito di noi più 'anziani'".

(Dazn)

Leggi anche
Lautaro: “Contenti ma dobbiamo pedalare ancora. Esposito? Meraviglioso e…”
Bastoni: “Per ogni passo falso tante critiche all’Inter, ne usciamo sempre a testa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA