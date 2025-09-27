Al termine di Cagliari-Inter, Alessandro Bastoni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Troppe critiche? Ormai abbiamo fatto l'abitudine, è il nostro settimo anno di un gruppo che è qua da tanto, siamo un po' abituati, abbiamo le spalle larghe".

"Fin quando c'è un gruppo sano che ha voglia di trascinare l'Inter in alto, io sono contento di far parte di questo gruppo, quello che succede fuori non dipende da noi. Nonnismo su Pio? No, l'epoca del nonnismo è passata, bisogna essere più sensibile con i giovani e capire cosa hanno bisogno, nel mondo di oggi non è facile tenere i piedi per terra, bisogna capirli ed è compito di noi più 'anziani'".