Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus e attuale direttore generale del Tottenham, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare della vicenda plusvalenze, che nel 2023 gli costò una...

Fabio Alampi Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 18:16)

Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus e attuale direttore generale del Tottenham, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare della vicenda plusvalenze, che nel 2023 gli costò una squalifica di 30 mesi: "Per il mio carattere, quando ho affrontato questa situazione avevo vergogna di difendermi. Perché ci si difende quando si fa qualcosa di male: io dentro di me ho sempre sentito che non avevo fatto nulla".

"È stata una vicenda molto lunga. Ti devi confrontare con argomenti mai affrontati, con situazioni che non avresti mai pensato di dover gestire. Alla fine ti senti quasi migliorato come persona. Ma nessuno ha mai spiegato che la Juventus, io e le persone coinvolte siamo stati condannati non per la valutazione 'artificiale' o distorta dei calciatori, ma per un principio contabile che non è mai stato utilizzato prima. E neanche dopo. Ci sono decine di criteri per cui la valutazione dei giocatori cambia. Esistono dei range? Certo, un range logico serve agli operatori di mercato. Ma poi si entra in una situazione di soggettività assoluta".

"Perchè il patteggiamento? È stata una scelta responsabile. La vicenda durava da 4 anni e mezzo, la squalifica sportiva era già stata scontata e il processo penale era solo all'udienza preliminare. Per gli anni a venire non avremmo avuto nessuna certezza su come si sarebbe conclusa. Anche dal punto di vista lavorativo tutto questo va a inficiare delle possibilità. Quindi abbiamo deciso in maniera responsabile di fare la richiesta di applicazione della pena e chiudere".