Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così di Francesco Pio Esposito

Andrea Stramaccioni , allenatore e commentatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così di Francesco Pio Esposito : «Lo dissi dopo il suo gol al River Plate questa estate, per come difende la palla e piazza il corpo mi ricorda molto Luca Toni, e se mi chiedi se me lo aspettavo ti dico assolutamente sì.

La vera prova è stata la stagione allo Spezia, se dopo un percorso di settore giovanile di alto profilo impatti così al primo anno di calcio vero nel ruolo di centravanti significa che hai valori importanti. E non dimentico come sia nell’Inter “migliore” che gli potesse capitare per la sua crescita con Chivu allenatore e un altro giovane di talento come lui alle spalle della ThuLa».