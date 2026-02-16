"Io capisco la prudenza dell'IFAB, ci mancherebbe altro, stiamo maneggiando una cosa che è tradizionale. Ma qui adesso giustamente si dà la colpa al VAR, ma qui la situazione di ieri è una situazione da no VAR, cioè noi ieri siamo tornati in un'epoca pre-VAR, siamo tornati all'epoca del fallo di mano di Henry in Irlanda-Francia, di quelle situazioni dell'arbitro Moreno, cioè di situazioni delle quali tutti vedono, tutti vedono. Luca Marelli dopo 30 secondi ha già dato il suo verdetto, Ambrosini al secondo replay dice subito “soltanto Bastoni in questa situazione può eventualmente risolvere”. Io in diretta no, in diretta della dinamica pensavo fosse fallo, poi al secondo replay era evidente.

"Bastoni? Va detto che la storia del calcio è piena di malizie, la storia del calcio è piena di malizie. L'importanza di un derby d'Italia, l'adrenalina del match, sono mille cose che si possono considerare e quindi sono d'accordo, sarebbe stato giusto secondo me a quantomeno spiegare. Poi molti sarebbero rimasti della loro opinione sicuramente, qualcuno avrebbe magari accusato di ipocrisia, però secondo me era meglio questo silenzio che ha portato oggi alle dichiarazioni di Rocchi, quando dice “aiutateci” ai calciatori, “non provate ogni volta a fregarci”, è abbastanza senza precedenti un'uscita di questo tipo. C’è una sorta di esplicitazione della difficoltà degli arbitri a un richiamo a principi di lealtà che riguardano i diretti interessati.

La cosa di ieri è odiosa per il senso dello sport perché noi ormai siamo abituati a vedere tutto e vedere che per una pura tecnicality, per un puro aspetto tecnico, di protocollo, procedurale, una cosa che vedono tutti, ti riporta veramente con la testa prima del VAR. Perché poi c'è sempre il vento antiVar e lo capisco e mi rendo conto che sia una posizione popolare perché il VAR sta facendo un sacco di casino e quindi se uno fa un'analisi un po' superficiale, è il VAR. Ma ieri il programma è stato il non VAR e il fatto che tu ormai sei abituato a vedere delle cose, ti aspetti dei giudizi oggettivi, premesso che poi in molti casi dell'oggettività nel calcio non esiste, ma su una cosa come quella di ieri esiste l'oggettività perché è evidente e non l'hai potuta applicare. Per cui quando sento che l'IFAB farà questo passetto in avanti, farà il passetto in avanti soltanto però per i cartellini dati, per i cartellini non dati non ci sarà.