Federico Cherubini, ad del Parma, ha parlato della partita contro il Napoli che si giocherà proprio al Tardini. In palio per gli azzurri lo scudetto, ma la squadra di Chivu deve mettere al sicuro la Serie A: «Siamo concentrati sul nostro obiettivo, ovviamente conosciamo anche quello dei nostri avversari. Ma è qualche mese che facciamo questa corsa per raggiungere l’obiettivo, siamo molto focalizzati», ha detto a Skysport .