Mkhitryan a InterTV: “Dobbiamo essere tutti pronti, serve una gara perfetta”

Sarà un mese, quello di gennaio, senza tregua per la squadra di Chivu che questa sera sarà di scena al Tardini, da sempre terreno ostico, dove dovrà cercare di blindare il primo posto in classifica. Queste le parole di Mkhitaryan nel pre partita rilasciate da ai microfono di InterTV: "Dovremo fare una gara perfetta, vogliamo vincere e portare a casa tre punti, Non sarà facile anche lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà ma dobbiamo fare di tutto e del nostro meglio. Tutti devono essere pronti ad aiutare la squadra, non sarà semplice, non è la prima volta che siamo in questa situazione ma dobbiamo essere pronti tutti per giocare e fare bene"