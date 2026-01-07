Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del momento della squadra di Chivu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del momento della squadra di Chivu e di Lautaro: «L’Inter sta bene e si vede».

Lautaro adesso è a quattro reti da una leggenda come Boninsegna.

«Lui negli anni, con l’esperienza e con i gol, è diventato un giocatore fondamentale. È cresciuto tantissimo da quando è arrivato e ormai in ogni partita sposta tanti equilibri per la squadra, a prescindere dal fatto che faccia gol o meno. È uno di quei giocatori che inevitabilmente crea apprensione negli avversari, crea movimento, occasioni. Penso che quel traguardo lo riesca a raggiungere e soprattutto a superare senza problemi. Anche in tempi brevi».

Restando in attacco, questo potrà essere anche l’anno di Esposito?

«A livello caratteriale Pio ha dimostrato di aver capito in che squadra è, ha inteso bene le gerarchie. E quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. È giovane, ha voglia di farsi vedere e di migliorare. Ma anche il gruppo l’ha accolto benissimo. E non è scontato, però all’Inter questo succede. Il gruppo è straordinario, fortunatamente lo conosco bene, è molto aggregante con i nuovi e quindi allargo il discorso anche agli altri giocatori arrivati la scorsa estate. Tornando a Pio, è un giocatore che all’Inter serviva, con la struttura giusta e che mancava. Farà bene. All’Inter e alla Nazionale italiana, perché ce n’è bisogno».

Lui è un giovane, ha vent’anni, ma l’Inter tra le novità di questa stagione ha inserito anche un giocatore d’esperienza come Akanji. Cosa ne pensa dello svizzero, ormai insostituibile?

«Mi piace tantissimo. Ho creduto in lui fin da subito, immaginavo potesse avere questo impatto in un campionato difficile come la Serie A. Uno come lui che ha vinto tutto poteva solo far bene in una squadra con ambizioni come l’Inter. E ora Chivu fa fatica a lasciarlo fuori, perché se sta bene non te ne puoi privare. Giocatori così servono a chi vuole lottare per tutto e lanciare un messaggio alle altre rivali di altissima classifica».

Tra queste c’è anche il Napoli, avversario domenica prossima: quanto sarà importante concentrarsi solo sul Parma senza pensare a quell’appuntamento?

«Giocano entrambe oggi e questo turno toglierà energia a tutte e due le squadre. La gestione delle risorse è tutto, come pensare partita dopo partita. Comunque, se dovesse esserci qualche cambio di formazione. non parlerei certo di seconde linee in campo per l’Inter. Un po’ di turnover è giusto che ci sia, ma la squadra è ampiamente coperta, ci sono tante soluzioni in tutti i reparti. E Chivu saprà amministrare bene le forze in questo periodo così pieno di impegni».

Oggi è la sua partita, torna nello stadio che l’ha lanciato in Serie A.

«Conosco bene Cristian, lo vedevo spesso quando allenava la Primavera dell’Inter, ci parlavo a fine allenamento e su di lui non ho mai avuto dubbi. Ha spessore umano e l’esperienza che ha maturato in campo da giocatore è invidiabile. E Parma è stata una tappa fondamentale per dimostrare questi valori e arrivare all’Inter».

Si immagina un ritorno emozionante?

«Lui di sicuro non è tipo che si fa condizionare da pressioni o emozioni. In carriera ha vissuto di tutto e momenti come questi sa gestirli alla grande. Non resterà indifferente all’emozione del ritorno, certamente, ma lo vedo molto focalizzato sulla sua squadra. Per questo sono convinto che quest’anno continuerà a fare bene».