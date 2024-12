"C'è poco da discutere. Quando affronti queste squadre, piene anche di energie ed entusiasmo, giocarsela al 100% non è sufficiente. Ma io ho visto anche cose buone, queste partite servono al nostro campionato. Anche sul 3-1, chiedevo ai miei di andare a cercare il gol. Per vincere bisogna segnare e questa per me è la mentalità giusta".